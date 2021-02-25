Российская звезда шансона слилась в поцелуе с собственной дочерью: скандальное фото

Пользователи раскритиковали фото

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская, которая помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной, спровоцировала волну негатива от пользователей.

Так, дочь звезды опубликовала в Instagram фото со знаменитой мамой, сделанное летом. На снимке Любовь и Татьяна целуются в губы, лежа на газоне.

Такой неоднозначной публикацией Таня поздравила артистку с днем рождения. 24 февраля звезде исполняется 67 лет.

«Первой женщиной, которую я поцеловала, была моя мама. С Днем рожденья! Просто будь!», - написала Пласкина.

Фаны не оценили фотографию и оставили в комментариях кучу гневных сообщений.

«Меня одну чуть не стошнило?», «Странный поцелуй! Не мамы с дочкой! Почему такое ощущение от этого фото! Не очень приятное!», «Не должна так мама с дочкой (с детьми) целоваться», «Какой ужас! Сначала я подумала, что две лесбиянки», - комментируют фото пользователи сети.

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