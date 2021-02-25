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    Российская звезда шансона слилась в поцелуе с собственной дочерью: скандальное фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Российская звезда шансона слилась в поцелуе с собственной дочерью: скандальное фото

    Пользователи раскритиковали фото

    Российская исполнительница шансона Любовь Успенская, которая помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной, спровоцировала волну негатива от пользователей.

    Так, дочь звезды опубликовала в Instagram фото со знаменитой мамой, сделанное летом. На снимке Любовь и Татьяна целуются в губы, лежа на газоне.

    Такой неоднозначной публикацией Таня поздравила артистку с днем рождения. 24 февраля звезде исполняется 67 лет.

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    «Первой женщиной, которую я поцеловала, была моя мама. С Днем рожденья! Просто будь!», - написала Пласкина.

    Фаны не оценили фотографию и оставили в комментариях кучу гневных сообщений.

    «Меня одну чуть не стошнило?», «Странный поцелуй! Не мамы с дочкой! Почему такое ощущение от этого фото! Не очень приятное!», «Не должна так мама с дочкой (с детьми) целоваться», «Какой ужас! Сначала я подумала, что две лесбиянки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada.

    Политик появилась на работе в туфлях, которые очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными.

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    Теги: знаменитости курьез
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