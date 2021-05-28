Как выглядит девушка победителя «Евровидения-2021». Подборка горячих фото

Музыкант уже четыре года встречается с моделью Джорджией Солери

Давид Дамиано всего за один вечер стал суперзвездой. Сейчас по артисту сходят с ума девушки во всем мире, не догадываясь, что красавчик из Maneskin занят.

Итальянских слушателей коллектив покорил еще в 2017 году. Тогда они приняли участие в шоу X Factor и заняли второе место. Разумеется, популярность музыкантов привела к тому, что подробности их личной жизни стали интересовать всех окружающих.

Больше всего вопросов было адресовано 22-летнему солисту Давиду Дамиано. Дело в том, что молодой человек часто выступал на каблуках, красился, а иногда и вовсе вел себя фривольно по отношению к коллегам. Все это породило слухи о нетрадиционной ориентации артиста.

Давид долго хранил молчание, но недавно все-таки решил прояснить ситуацию и рассказал, что уже четыре года встречается с моделью Джорджией Солери. До этого влюбленных никогда не видели вместе, но Дамиано утверждает, что их отношения очень серьезны.

О Джорджии известно не так уж и много. Девушка часто снимается для глянца и является довольно популярной манекенщицей в Италии. Вот только вместе с Дамиано Солери ни разу не видели.

После победы Maneskin на «Евровидении» Джорджия поздравила коллектив с важным событием. Она призналась, что искренне гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.

Сейчас ходят слухи, что Дамиано и Солери уже готовятся к свадьбе. Вот только вряд ли в ближайшее время у музыканта будет время для торжественной церемонии. Дело в том, что интерес к Maneskin настолько огромен, что вскоре они отправятся в масштабный гастрольный тур по городам Европы.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.