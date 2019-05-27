Тэрон Эджертон предупредил фанатов, что разденется в «Рокетмене»

Звезды музыкального байопика «Рокетмен» продолжают продвигать фильм в разных странах

Исполнитель роли Элтона Джона Тэрон Эджертон побеседовал с изданием The Daily Telegraph и рассказал, что в фильме будут откровенные сцены, и сам он, понравится это зрителям или нет, обнажится на экране.

На премьере ленты в Сиднее 29-летний актер предупредил фанатов о том, к чему им стоит быть готовыми, покупая билет на «Рокетмена». «Для полноты картины скажу так: когда я снимаю одежду, я не похож на Хью Джекмана», — признался Эджертон репортерам. В разговоре с британским GQ он рассказал, что постельные сцены в фильме были довольно откровенными: «По этой причине я и снялся в этой картине. Когда речь идет о такой иконе, как Элтон Джон, так много значащей для общества, даже эти моменты имеют значение».

Напомним, что «Рокетмен» повествует о жизни культового певца, начиная от его детства и заканчивая мрачным периодом, когда тот страдал от булимии и наркомании. Несмотря на рейтинг 18+, некоторые поклонники обвинили создателей в том, что они смягчили многие факты и попытались задвинуть тему гомосексуализма в дальний угол, дабы фильм пользовался большей популярностью по всему миру.

Тэрон опроверг данное утверждение и заявил, что художественная ценность и целостность фильма для съемочной группы была важнее кассовых сборов. «Мне все равно, насколько хорошо фильм зайдет зрителям в России. Это не имеет значения. Что решат дополнительные 25 млн долларов? Это не стоит жертв», — сказал актер.