Netflix купил два фильма, победивших в Каннах



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Кадр из фильма «Атлантика»

Стриминговый сервис заинтересовался «Атлантикой» и мультфильмом «Я потерял своё тело»

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма «Атлантика» Мати Диоп, который получил Гран-при жюри на 72-м Каннском кинофестивале.

Сделка распространяется на показы во всех странах, кроме Китая, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии, России и Франции. Через 36 месяцев после кинотеатрального проката фильм появится в Netflix Франции, Швейцарии Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Фильм рассказывает о двух возлюбленных из Дакара, которых разлучает суровая действительность. Девушка должна выйти замуж за богача, молодой человек не получил денег за свою работу и хочет испытать счастья в Европе.

Кроме того, Netflix приобрёл права на мультфильм «Я потерял своё тело» Жереми Клапена, который также показали на фестивале. Лента получила приз за лучший фильм в секции «Неделя критики». Её не увидят жители Китая, Турции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Франции.

«Я потерял своё тело» — история Науфеля, который влюблён в Габриэль. А тем временем в другой части города отрубленная рука убегает из лаборатории, решив снова найти своё тело.

Напомним, что Франция — единственная страна в мире, в которой окно между кинопрокатом и появлением фильма в стриминге должно составлять три года, что, конечно, совсем не устраивает Netflix. В итоге компания не прокатывает собственное кино во Франции и больше не участвует в Каннском фестивале.

Джерело: Киноафиша