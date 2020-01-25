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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала

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    <p>По сообщениям СМИ, Тейлор должна была выступить с феминистической песней Man</p> <div></div> - Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала

    По сообщениям СМИ, Тейлор должна была выступить с феминистической песней Man

    Точно неясно, посетит ли Свифт красную дорожку «Грэмми» или бойкотирует церемонию полностью

    Одна из самых успешных американских певиц - Тейлор Свифт - за два дня до церемонии «Грэмми-2020» решила проигнорировать премию из-за скандала с бывшим исполнительным директором академии Деборой Дуган. Женщину уволили вскоре после назначения на высокую должность, после чего она обрушилась на бывших работодателей с шокирующими обвинениями в домогательствах, расизме, а также с обвинениями в подставных победах.

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    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала
    Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала

    Откровения Деборы о закулисье главной музыкальной премии мира оставались без особой реакции знаменитостей. И это неудивительно, ведь Дуган своими рассказами поставила под сомнение справедливость многих побед и номинаций. Лишь сегодня, за считаные часы до начала церемонии, стало известно, что обладательница десяти «золотых граммофонов» Тейлор Свифт отменила свое выступление на «Грэмми».

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    знаменитости шоу-бизнес
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