Тейлор Свифт отказалась выступать на «Грэмми» из-за сексистского скандала



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По сообщениям СМИ, Тейлор должна была выступить с феминистической песней Man

Точно неясно, посетит ли Свифт красную дорожку «Грэмми» или бойкотирует церемонию полностью

Одна из самых успешных американских певиц - Тейлор Свифт - за два дня до церемонии «Грэмми-2020» решила проигнорировать премию из-за скандала с бывшим исполнительным директором академии Деборой Дуган. Женщину уволили вскоре после назначения на высокую должность, после чего она обрушилась на бывших работодателей с шокирующими обвинениями в домогательствах, расизме, а также с обвинениями в подставных победах.

Откровения Деборы о закулисье главной музыкальной премии мира оставались без особой реакции знаменитостей. И это неудивительно, ведь Дуган своими рассказами поставила под сомнение справедливость многих побед и номинаций. Лишь сегодня, за считаные часы до начала церемонии, стало известно, что обладательница десяти «золотых граммофонов» Тейлор Свифт отменила свое выступление на «Грэмми».

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