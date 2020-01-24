Джастин Бибер рассказал о своем психическом состоянии: «Я удивлен, что еще жив»



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По словам Бибера, он был сломлен ею людьми, которые «находятся у руля шоу-бизнеса»

Ради жены Джастин обратился за помощью к экспертам

Джастин Бибер в своем новом интервью Бибер заявил, что из-за ранней популярности у него были серьезные проблемы с психикой. Джастин не стал скрывать, что злоупотреблял запрещенными препаратами. «Я удивлен, что еще жив. Даже не предполагал, что буду процветать», - признался певец. По словам Бибера, он «вырос в индустрии и был сломлен ею», а заодно и людьми, которые «находятся у руля шоу-бизнеса».

Однако ради Хейли Джастин обратился за помощью к экспертам. К тому же певец и сам изучает специальную литературу. На днях в Инстаграме артист опубликовал свои настольные книги, в их числе был труд Уилларда Харли - «Его нужды, ее нужды. Законы семейной жизни».

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