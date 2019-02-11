Тейлор Свифт променяла Grammy на премию Bafta
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Розсилка
Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения Grammy
Новый альбом Тейлор Свифт Reputation был номинирован на лучший альбом, но певица на награждении не появилась. Столь важное для любого артиста мероприятие было проигнорировано Тейлор не просто так. В этот же вечер в Лондоне проходила церемония Bafta, а ее бойфренд Джо Элвин был в числе ее главных героев.
Фильму «Фаворитка», в котором Джо сыграл одну из ключевых ролей, удалось собрать целых семь наград, и Тейлор с гордостью наблюдала за тем, как это происходило. Папарацци удалось запечатлеть пару вместе, когда они покидали afterparty премии в отеле Mayfair.
На Тейлор в этот вечер было нежно-голубое платье Stella McCartney. Певица поблагодарила дизайнера за создание этого наряда, выложив фотографию в свой Instagram и там же поздравив съемочную группу фильма «Фаворитка» с победой на церемонии.
Напомним, о романе Тейлор Свифт с актером Джо Элвином стало известно в мае 2017 года. Ранее Тейлор встречалась с актером Томом Хиддлстоном и музыкантом Кэлвином Харрисом. Согласно данным портала E!, отношения Тейлор и Джо становятся все крепче. Специально для встреч с Элвином Тейлор сняла дом в западном Лондоне, а выходя на прогулки по городу, они тщательно «шифруются», чтобы остаться неузнанными.