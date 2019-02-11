Тейлор Свифт променяла Grammy на премию Bafta



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Тейлор Свифт

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения Grammy

Новый альбом Тейлор Свифт Reputation был номинирован на лучший альбом, но певица на награждении не появилась. Столь важное для любого артиста мероприятие было проигнорировано Тейлор не просто так. В этот же вечер в Лондоне проходила церемония Bafta, а ее бойфренд Джо Элвин был в числе ее главных героев.

Фильму «Фаворитка», в котором Джо сыграл одну из ключевых ролей, удалось собрать целых семь наград, и Тейлор с гордостью наблюдала за тем, как это происходило. Папарацци удалось запечатлеть пару вместе, когда они покидали afterparty премии в отеле Mayfair.

На Тейлор в этот вечер было нежно-голубое платье Stella McCartney. Певица поблагодарила дизайнера за создание этого наряда, выложив фотографию в свой Instagram и там же поздравив съемочную группу фильма «Фаворитка» с победой на церемонии.