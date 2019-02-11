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    Шоу-биз

    Канье Уэст предстанет перед судом из-за молитвы четырехлетней девочки

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    Канье Уэст - Канье Уэст предстанет перед судом из-за молитвы четырехлетней девочки
    Канье Уэст

    Этот год начался для Канье Уэста не слишком удачно

    Пока Канье вместе с адвокатами готовил иски против Roc-A-Fella Records, принадлежащей Jay-Z, и лейбла EMI, злоумышленник украл удостоверение рэпера и получил миллион от Philipp Plein, а теперь на него подают в суд родители маленькой девочки, чью молитву он использовал в начале своего трека Ultralight Beam.

    В 2016 году Канье представил композицию Ultralight Beam, в которой использовал голос четырехлетней Натали Грин. В том же году ранее родители малышки опубликовали в Сети ролик, в котором записано, как она молится, произнося фразу «Нам не нужны дьяволы в доме, мы хотим господа!».

    И хотя Канье получил разрешение на использование этого фрагмента от биологической матери девочки Элис Джонсон, оказалось, что она не имела на это права. А Эндрю и Ширли Грин, удочерившие Натали в 2012 году, запросов от Канье Уэста не получали. И теперь требуют с музыканта компенсацию за незаконное использование голоса их дочери.

    Джерело: graziamagazine.ru

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