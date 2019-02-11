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    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе

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    Бейонсе - Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce/

    Певица вновь удивила поклонников своим новым образом.

    Популярная американская певица Бейонсе посетила традиционный бранч, который каждый год устраивает ее муж Джей Зи накануне премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. В соцсети артистка поделилась снимками с мероприятия. На этот раз она была неотразима в мини-платье Balmain акварельной расцветки и с глубоким декольте. Под свой наряд звезда не стала надевать нижнего белья, чем придала образу пикантности.

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    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    Мини-платье с глубоким декольте: Бейонсе выгуляла эффектный наряд в Лос-Анджелесе
    instagram.com/beyonce/

    Поклонники досконально изучили образ Бейонсе благодаря снимкам, которые она выложила в Сети. Платье артистки на этот раз вызвало множество положительных отзывов. К слову, гости вечера также соблюли определенный дресс-код. Они пришли в нарядах постельных оттенков. Сам Джей Зи в этот вечер был облачен в костюм небесно-голубого оттенка. Он с нежностью обнял жену при встрече, а затем они постоянно держались за руки.

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    фотография певица
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