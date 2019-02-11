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    Шоу-биз

    Художник подал в суд на Ариану Гранде из-за ее клипа God Is A Woman

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    <span class="oedJWe">Ариана Гранде</span> <div class="irc_hd"></div> - Художник подал в суд на Ариану Гранде из-за ее клипа God Is A Woman
    Ариана Гранде
    aquarellefm.md

    Музыкальные видео Арианы Гранде набирают сотни миллионов просмотров на YouTube благодаря песням, откровенным образам самой певицы и интересным художественным решениям

    За один из таких клипов на песню God Is A Woman ей может грозить судебное разбирательство, потому что русский художник Владимир Куш намерен доказать факт незаконного использования его работы в видео и запретить его распространение.

    В документах, поданных в суд, Куш утверждает, что момент, когда певица танцует внутри пламени свечи на фоне облаков, в точности копирует его картины. В 1999 и 2000 годах он написал полотна «Свеча» и «Свеча 2».

    «Хотя есть много способов изобразить женщину, танцующую под фитилем свечи – даже с небесным фоном – ответчики четко скопировали идею у Куша. Они использовали ту же цветовую палитру, тот же фон облачного неба, тот же эффект кольца облаков вокруг пламени, те же лучи света, исходящие от свечи и уходящие в темноту», – говорится в жалобе.

    Джерело: popcornnews

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