  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как собака в будке: Ирина Билык рассказала, почему ушла от Юрия Никитина

    • Розсилка
    Ирина Билык и Юрий Никитин - Как собака в будке: Ирина Билык рассказала, почему ушла от Юрия Никитина
    Ирина Билык и Юрий Никитин

    По словам певицы, у нее было мало клипов и фотосессий

    «Украинская Мадонна» Ирина Билык призналась, почему в 2914 году ушла от продюсера Юрия Никитина. Причиной такого решения стало то, что ей не хватало свободы. Также певицу не устраивало, что у нее было мало клипов и фотосессий. Об этом она рассказала в  программе «Жизнь известных людей».

    «Я, наверное, выросла и подумала, что я не могу как собака в будке, только в этой будке, мне нравится еще в другом дворе, я хочу везде быть, не надо меня держать в одном месте. У меня было очень мало фотосессий, общения с прессой, мало клипов в последнее время, когда у меня был серьезный продюсер. я решила, что сама я смогу гораздо больше», - поделилась певица. 

    Ранее Билык поблагодарила своих пластических хирургов, а также впервые рассказала о болезни, как у Жанны Фриске.

     Читайте также: Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ