Как собака в будке: Ирина Билык рассказала, почему ушла от Юрия Никитина



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Ирина Билык и Юрий Никитин

По словам певицы, у нее было мало клипов и фотосессий

«Украинская Мадонна» Ирина Билык призналась, почему в 2914 году ушла от продюсера Юрия Никитина. Причиной такого решения стало то, что ей не хватало свободы. Также певицу не устраивало, что у нее было мало клипов и фотосессий. Об этом она рассказала в программе «Жизнь известных людей».

«Я, наверное, выросла и подумала, что я не могу как собака в будке, только в этой будке, мне нравится еще в другом дворе, я хочу везде быть, не надо меня держать в одном месте. У меня было очень мало фотосессий, общения с прессой, мало клипов в последнее время, когда у меня был серьезный продюсер. я решила, что сама я смогу гораздо больше», - поделилась певица.

Ранее Билык поблагодарила своих пластических хирургов, а также впервые рассказала о болезни, как у Жанны Фриске.