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    Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»

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    Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»
    Вера Кекелия

    Вера призналась, что всю беременность находится в хорошем настроении

    33-летняя украинская певица Вера Кекелия, звезда «Женского квартала», впервые на днях поделилась в сети фото с заметно округлившимся животиком

    Звезда пообщалась с ведущими утреннего шоу «Сніданок з 1+1», рассказала, как как сообщила мужу Роману Дуде о беременности и как отреагировали ее коллеги из «Женского Квартала» на такую новость.

    Также Вера призналась, что всю беременность находится в хорошем настроении и не страдает от перепадов.

    «Очень сильно переживала, что будут какие-то дисбалансы, но у меня все супер с настроением, я очень много смеюсь. Не знаю почему, но у меня нет никаких проблем с перепадами. Ну ладно, два раза было», - отметила Кекелия.

    По словам Веры, малыш, пол которого пара держит в секрете, должен появиться на свет уже через два месяца.

    Также артистка рассказала, что Роман был очень счастлив, узнав о будущем пополнении.

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    Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»
    Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»
    Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»

    «Он конечно был безумно счастлив. Он как раз гулял с собакой, а у меня был положительный тест в руках. Я ему позвонила и попросила, чтобы он взял в аптеке еще два. Он прибежал с этими двумя безумно счастлив. В итоге мы сидели на кухне с тремя тестами и шестью полосками», - заявила певица.

    знаменитости фотография певица
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