Беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от «интересного положения»



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Вера Кекелия

Вера призналась, что всю беременность находится в хорошем настроении

33-летняя украинская певица Вера Кекелия, звезда «Женского квартала», впервые на днях поделилась в сети фото с заметно округлившимся животиком

Звезда пообщалась с ведущими утреннего шоу «Сніданок з 1+1», рассказала, как как сообщила мужу Роману Дуде о беременности и как отреагировали ее коллеги из «Женского Квартала» на такую новость.

Также Вера призналась, что всю беременность находится в хорошем настроении и не страдает от перепадов.

«Очень сильно переживала, что будут какие-то дисбалансы, но у меня все супер с настроением, я очень много смеюсь. Не знаю почему, но у меня нет никаких проблем с перепадами. Ну ладно, два раза было», - отметила Кекелия.

По словам Веры, малыш, пол которого пара держит в секрете, должен появиться на свет уже через два месяца.

Также артистка рассказала, что Роман был очень счастлив, узнав о будущем пополнении.

«Он конечно был безумно счастлив. Он как раз гулял с собакой, а у меня был положительный тест в руках. Я ему позвонила и попросила, чтобы он взял в аптеке еще два. Он прибежал с этими двумя безумно счастлив. В итоге мы сидели на кухне с тремя тестами и шестью полосками», - заявила певица.