Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»



В США на 87-м году жизни скончался актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме «Крестный отец-2» режиссера Фрэнсиса Копполы. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя - Трейси Миллер.

По ее словам, Айелло ушел из жизни вечером в четверг после непродолжительной болезни. У актера остались четверо детей.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933. Кинокарьера началась для Айелло довольно поздно - первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Одним из взлетов в его карьере стало участие в фильме «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1984), где Айелло сыграл начальника полиции. Актеру также удалось поработать с режиссером Вуди Алленом в картинах «Дни радио» (Radio Days, 1987) и «Пурпурная роза Каира» (The Purple Rose of Cairo, 1985).

В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме «Делай, как надо» (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.