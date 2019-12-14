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    Шоу-биз

    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»

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    <p>Дэнни Айелло, известный своей ролью Тони Розато</p> <div></div> - Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»

    Дэнни Айелло, известный своей ролью Тони Розато

    Актер умер на 87-м году жизни после непродолжительной болезни

    В США на 87-м году жизни скончался актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме «Крестный отец-2» режиссера Фрэнсиса Копполы. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя - Трейси Миллер.

    По ее словам, Айелло ушел из жизни вечером в четверг после непродолжительной болезни. У актера остались четверо детей.

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    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»
    Умер известный актер, сыгравший в «Крестном отце-2»

    Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933. Кинокарьера началась для Айелло довольно поздно - первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Одним из взлетов в его карьере стало участие в фильме «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1984), где Айелло сыграл начальника полиции. Актеру также удалось поработать с режиссером Вуди Алленом в картинах «Дни радио» (Radio Days, 1987) и «Пурпурная роза Каира» (The Purple Rose of Cairo, 1985).

    В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме «Делай, как надо» (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.

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