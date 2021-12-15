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    The New York Times составила топ лучших актеров 2021 года

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    Всего в список попало 13 кинозвезд - The New York Times составила топ лучших актеров 2021 года
    Всего в список попало 13 кинозвезд
    Фото из открытых источников

    В рамках подведения итогов года газета The New York Times выпустила красивый фото-материал, посвященный лучшим актёрам года по версии издания

    В рамках подведения итогов года американская газета The New York Times опубликовала список лучших актеров 2021 года по версии издания. На черно-белые снимки попали Уилл Смит и Кристен Стюарт, также к ним присоединились британец Бенедикт Камбербэтч и оскароносный Хоакин Феникс.

    Всего в список «лучших» попало 13 кинозвезд. Они позировали перед объективом известного фотографа Рувена Афанадора. Эксцентричные кадры газета опубликовала на своем сайте.

    Кристен Стюарт. «Фильм Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

    В новой исторической драме звезда «Сумерек» сыграла знаменитою принцессу Уэльскую. «Королева людских сердец» в исполнении Стюарт, по мнению издания, получилась «бесконечно загадочной».

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Уилл Смит. Фильм «Король Ричард»

    В биографической киноленте, основанной на реальных событиях, любимчик миллионов сыграл тренера Ричарда Уильямса, отца будущих олимпийских чемпионок Венеры и Серены. The New York Times пишет, что актер использовал в фильме сущность своего Уилла Смита – свое обаяние, драйв, интеллект и хитрость.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Рут Негга. Фильм «Прохождение»

    Черно-белая драматическая картина 2021 года, написанная, спродюсированная и снята Ребеккой Холл в ее полнометражном режиссерском дебюте. Рут передала через свою героиню сложность выбора и невозможность найти простой ответ.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Габи Хоффман. Фильм «Давай давай»

    Зритель видит в героине Хоффман терпеливую заботу о психически больном супруге, иногда раздражающуюся мать не по годам развитого 9-летнего ребенка, учителя, ученого и писателя.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Хидэтоси Нисидзима. Фильм «Сядь за руль моей машины»

    Главный герой в исполнении японского актера узнает об измене своей жены незадолго до ее смерти, и большую часть фильма он практически парализован горем и предательством. По крайней мере, так кажется.

    Дензел Вашингтон. Фильм «Макбет»

    Дензел Вашингтон и Шекспир – очевидный рецепт величия: лучший актер нашего времени играет писателя (как сказал Бен Джонсон) «на все времена». Но в подходе Вашингтона к «Макбету» нет ничего очевидного. Он показывает верного солдата и мужа, чья определяющая эмоция поначалу кажется усталостью.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Хоакин Феникс. Фильм «Давай Давай»

    Гениально сыгравший Джокера Феникс, кажется, снова хочет забрать золотую статуэтку себе. Он всегда умел и умеет проникать в разум и тело персонажа вплоть до мельчайших жестов. Здесь, играя умеренно испорченного радиожурналиста, заботящегося о своем молодом племяннике, он постоянно что-то бормочет и ходит с опущенными плечами.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Тесса Томпсон. Фильм «Прохождение»

    Актриса передала через глаза и особенную внешность эмоции своей героини и завоевала внимание зрителя.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Бо Бернэм. Фильм «Дома»

    Сатирично, смело и местами непонятно, но завораживающе и несомненно гениально.

    Габриэль и Джозефин Санс. Фильм «Маленькая мама»

    Неожиданно, но заслуженно в список попали эти две маленькие француженки. Восьмилетняя Нелли в исполнении Габриэль вместе с родителями приезжает в загородный дом, и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион – так же, как маму главной героини.

    Бенедикт Камбербэтч. Фильм «Власть пса»

    Любимый миллионами фанатов Шерлок в 2021 году примерил необычное амплуа, сыграв в жестоком вестерне.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Катя Паскариу. Фильм «Неудачный трах или безумное порно»

    Эми, в исполнении Паскариу, – школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.

    Онор Суинтон-Бирн. «Сувенир: Часть 2»

    Фильм еще не вышел на большие экраны, но благодаря 24-летней британской актрисе обещает быть эмоциональным и интересным.

    Лучшие актёры года: Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и Рут Негга

    Напомним, фильм «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?) режиссер Ясмина Жбанич из Боснии и Герцеговины, стал лучшей кинолентой 2021 года по версии Европейской киноакадемии. Фильм был награжден сразу в трех номинациях.

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    Теги: актриса актер интернет
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    The New York Times составила топ лучших актеров 2021 года