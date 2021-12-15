The New York Times составила топ лучших актеров 2021 года

В рамках подведения итогов года газета The New York Times выпустила красивый фото-материал, посвященный лучшим актёрам года по версии издания

В рамках подведения итогов года американская газета The New York Times опубликовала список лучших актеров 2021 года по версии издания. На черно-белые снимки попали Уилл Смит и Кристен Стюарт, также к ним присоединились британец Бенедикт Камбербэтч и оскароносный Хоакин Феникс.

Всего в список «лучших» попало 13 кинозвезд. Они позировали перед объективом известного фотографа Рувена Афанадора. Эксцентричные кадры газета опубликовала на своем сайте.

Кристен Стюарт. «Фильм Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

В новой исторической драме звезда «Сумерек» сыграла знаменитою принцессу Уэльскую. «Королева людских сердец» в исполнении Стюарт, по мнению издания, получилась «бесконечно загадочной».

Уилл Смит. Фильм «Король Ричард»

В биографической киноленте, основанной на реальных событиях, любимчик миллионов сыграл тренера Ричарда Уильямса, отца будущих олимпийских чемпионок Венеры и Серены. The New York Times пишет, что актер использовал в фильме сущность своего Уилла Смита – свое обаяние, драйв, интеллект и хитрость.

Рут Негга. Фильм «Прохождение»

Черно-белая драматическая картина 2021 года, написанная, спродюсированная и снята Ребеккой Холл в ее полнометражном режиссерском дебюте. Рут передала через свою героиню сложность выбора и невозможность найти простой ответ.

Габи Хоффман. Фильм «Давай давай»

Зритель видит в героине Хоффман терпеливую заботу о психически больном супруге, иногда раздражающуюся мать не по годам развитого 9-летнего ребенка, учителя, ученого и писателя.

Хидэтоси Нисидзима. Фильм «Сядь за руль моей машины»

Главный герой в исполнении японского актера узнает об измене своей жены незадолго до ее смерти, и большую часть фильма он практически парализован горем и предательством. По крайней мере, так кажется.

Дензел Вашингтон. Фильм «Макбет»

Дензел Вашингтон и Шекспир – очевидный рецепт величия: лучший актер нашего времени играет писателя (как сказал Бен Джонсон) «на все времена». Но в подходе Вашингтона к «Макбету» нет ничего очевидного. Он показывает верного солдата и мужа, чья определяющая эмоция поначалу кажется усталостью.

Хоакин Феникс. Фильм «Давай Давай»

Гениально сыгравший Джокера Феникс, кажется, снова хочет забрать золотую статуэтку себе. Он всегда умел и умеет проникать в разум и тело персонажа вплоть до мельчайших жестов. Здесь, играя умеренно испорченного радиожурналиста, заботящегося о своем молодом племяннике, он постоянно что-то бормочет и ходит с опущенными плечами.

Тесса Томпсон. Фильм «Прохождение»

Актриса передала через глаза и особенную внешность эмоции своей героини и завоевала внимание зрителя.

Бо Бернэм. Фильм «Дома»

Сатирично, смело и местами непонятно, но завораживающе и несомненно гениально.

Габриэль и Джозефин Санс. Фильм «Маленькая мама»

Неожиданно, но заслуженно в список попали эти две маленькие француженки. Восьмилетняя Нелли в исполнении Габриэль вместе с родителями приезжает в загородный дом, и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион – так же, как маму главной героини.

Бенедикт Камбербэтч. Фильм «Власть пса»

Любимый миллионами фанатов Шерлок в 2021 году примерил необычное амплуа, сыграв в жестоком вестерне.

Катя Паскариу. Фильм «Неудачный трах или безумное порно»

Эми, в исполнении Паскариу, – школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.

Онор Суинтон-Бирн. «Сувенир: Часть 2»

Фильм еще не вышел на большие экраны, но благодаря 24-летней британской актрисе обещает быть эмоциональным и интересным.

Напомним, фильм «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?) режиссер Ясмина Жбанич из Боснии и Герцеговины, стал лучшей кинолентой 2021 года по версии Европейской киноакадемии. Фильм был награжден сразу в трех номинациях.