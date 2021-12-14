Топ мировых знаменитостей, которые переборщили с количеством пластических операций (фото)

Среди них есть и голливудские легенды

Множество звезд правят собственную внешность у пластических хирургов, стремясь добиться идеального вида. Но бывают случаи, когда все идет не по плану, и вместо потрясающей красоты знаменитость становится целью насмешек.

4. Сильвестр Сталлоне

Первую пластическую операцию Сильвестр Сталлоне сделал еще в начале 90-х годов, на пике своей карьеры. Теперь же на его счету подтяжка лица, уколы ботокса, пересадка волос и коррекция носа. Но из-за обилия хирургических вмешательств лицо звезды боевиков 80-х постепенно начало «плыть».

3. Микки Рурк

Микки Рурк - боксер и голливудский актер. Стал живой легендой и секс-символом Голливуда после фильма «9 и 1/2 недель», а вышедшая впоследствии «Дикая Орхидея» подняла его на вершину желанного Олимпа.

Пластические операции он делал, по словам актера, только чтобы избавиться от визуальных травм после бокса. Но с хирургами Рурку очень не повезло - неудачные операции на носу испортили его лицо, а дальнейшие попытки все исправить новыми и новыми подтяжками только усугубили ситуацию.

2. Версаче

Донателла Версаче - творческая муза легендарного модельера и долгое время – директор по связям с общественностью в Vercase, а впоследствии – хозяйка модного дома.

Пытаясь удержать стареющую красоту, поначалу Версаче успешно подвергалась пластическим операциям. Но впоследствии перебор с ринопластикой слишком увеличил ее губы, лазерные коррекции истончили кожу, лицо похудело и вытянулось. Теперь Донателла Версаче остается одной из законодателей моды, но точно – не примером красоты.

1. Вильденштейн

Джоселин Вильденштейн называют «женщиной-кошкой» за ее стремление стать похожей на настоящую кошку, и Невестой Вильденштейна – по аналогии с печально известным персонажем, невестой Франкенштейна.

Будучи замужем за миллиардером Алеком Вильденштейном она потратила баснословные суммы на бесчисленные пластические операции, пытаясь уподобиться кошкам – во внешности она ориентировалась на домашнюю рысь, которую держал супруг. По словам самого Вильденштейна, увлеченность Джоселин пластикой переросла в настоящую одержимость – она буквально не вылазила из-под ножа хирурга. В итоге, за прошедшие годы из миловидной девушки Джоселин Вильденштейн превратилась в пугающего своим лицом монстра.

Напомним, жена украинского актера и сценариста студии «Квартал 95» Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская, недавно сделала себе хейлопластику. Это операция по уменьшению расстояния между носом и верхней губой.