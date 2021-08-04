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    Тина Кароль восхитила поклонников кадрами с отдыха в Исландии

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    Тина Кароль - Тина Кароль восхитила поклонников кадрами с отдыха в Исландии
    Тина Кароль
    instagram.com/_fantina/

    Певица с сыном наслаждаются невероятными пейзажами

    Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми эффектными видео из летнего отпуска в прохладной Исландии, где она отдыхает с сыном.

    Так, артистка и 12-летний Вениамин уже посетили водопады, в частности, Свартифосс, который также называют «черным водопадом».

    Кроме того, Тина и Веня махнули на ледник. Там исполнительница показала невероятные пейзажи и как ест лед. Этими роликами поделился официальный фан-клуб звезды в Instagram.

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    Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

    Похоже, знаменитость в восторге от путешествия, поскольку, по ее лице постоянно улыбка. Это заметили и фанаты Кароль.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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    Тина Кароль восхитила поклонников кадрами с отдыха в Исландии