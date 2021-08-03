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    Жена известного украинского телеведущего показала фигуру через две недели после родов (фото)

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    Жена известного украинского телеведущего показала фигуру через две недели после родов (фото)
    instagram.com/yulattt/

    Женщина вернула дородовой вес и показала фигуру в белье

    Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, известная как Юла, в июле родила третьего ребенка.

    Бизнесвумен довольно быстро восстанавливает форму, о чем поделилась в своих Instagram-stories. Так, любимая ведущего рассказала, что всего за 2 недели вернула дородовой вес и показала фигуру в белье.

    instagram.com/yulattt/.
    instagram.com/yulattt/.

    Теперь трижды мама планирует заниматься спортом, чтобы подкачать мышцы.

    «Смотрите, как я похудела. Я уже вернулась полностью к весу перед беременностью. Конечно, теперь все это нужно «закачать», — прокомментировала свой внешний вид Юла.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Жена известного украинского телеведущего показала фигуру через две недели после родов (фото)