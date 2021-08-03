Жена известного украинского телеведущего показала фигуру через две недели после родов (фото)
Женщина вернула дородовой вес и показала фигуру в белье
Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, известная как Юла, в июле родила третьего ребенка.
Бизнесвумен довольно быстро восстанавливает форму, о чем поделилась в своих Instagram-stories. Так, любимая ведущего рассказала, что всего за 2 недели вернула дородовой вес и показала фигуру в белье.
Теперь трижды мама планирует заниматься спортом, чтобы подкачать мышцы.
«Смотрите, как я похудела. Я уже вернулась полностью к весу перед беременностью. Конечно, теперь все это нужно «закачать», — прокомментировала свой внешний вид Юла.
Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.
«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.