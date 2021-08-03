Хорошая попытка, но нет. В сети высмеяли жалобы Мендель на политическую травлю

Мендель пожаловалась, что за два года работы у Зеленского она увидела «дискредитацию и ненависть в соцсетях»

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель похвасталась откровенной фотосессией и пожаловалась на «два года политической травли». Соответствующие фото она выложила в соцсетях.

«Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года «обсасывания» каждой фотографии. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви ... », – жалуется Мендель.

Она добавила, что за эти два года работы на Зеленского увидела «дискредитацию и ненависть в соцсетях».

«Дикого невежества, пренебрежения через неверие, что «такая, как я», работает так же много и так же важно, как и «взрослые дяди». Два года, когда кто-то знает лучше, а я – максимум – гожусь на сексуальную объективации. Два года, сделали меня сильнее. И оценить по-настоящему можно только сейчас», – написала Мендель.

Тем не мене Юлии Мендель не удалось смягчить пользователей сети. В комментариях к посту появились множество критических и язвительных реплик в ответ на жалобы бывшего пресс-секретаря президента Украины

.«Не надо валить «цькування» на гендер, если это был непрофессионализм. Хорошая попытка, но нет», «Ой, все. Юля, с гендером это ничего общего не имеет, не сводите это на гендер. У вас факап на факапе. Впрочем, как и у человека которому вы служили. Испанский стыд просто. Никогда мне ещё так стыдно за Украину не было», «К сожалению, как и другие представители команды Зе, Мендель страдает комплексом завышенной самооценки. Стыдно, что такие неучи у власти в нашей стране», «Вы и ваш патрон до сих пор не осознали, где работаете ... последствия вашей деятельности государство будет разгребать годами», – комментируют фото пользователи сети.