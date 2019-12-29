Тина Кунаки оголилась на пляже в Бразилии



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Молоденькая супруга Венсана Касселя отдыхает на бразильском побережье

Модель порадовала поклонников пикантными фото в рождественские каникулы

Тина Кунаки успела прийти в форму после родов, поэтому загорает и устраивает фотосессии на пляже пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро. На снимках 22-летняя модель позирует без мужа и ребенка, зато в бикини.

Поклонники восхитились фигурой Тины. Они одарили ее комплиментами. «Красотка», «Просто богиня!», «Какая фигура», «Самая красивая мамочка в мире», «Разве можно так невероятно выглядеть», «Бомба, а не фигура», «Идеальная», «Горячая штучка», - прокомментировали пост подписчики. Похоже, что Венсан приглядывает за дочкой, пока супруга нежится на солнце.