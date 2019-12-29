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    Жизнь

    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»

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    <p>Анджелина Джоли борется с низкой самооценкой</p> <div></div> - Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»

    Анджелина Джоли борется с низкой самооценкой

    Звезда не любит быть на виду

    Голливудская актриса Анджелина Джол актриса никогда не считала себя красавицей. Более того, ее постоянно мучают комплексы.

    «О Боже, я все время борюсь с низкой самооценкой! Мне кажется, такое бывает у всех. У меня множество проблем с самой собой, – заявила бывшая жена Брэда Питта в интервью порталу Urbanette. – Я странно выгляжу. Иногда мне кажется, что я выгляжу как смешная кукла».

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    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»
    Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя некрасивой: «Выгляжу как смешная кукла»

    Джоли рассказала, что только дети помогают ей справиться с ее комплексами и почувствовать себя самой лучшей: «Я прихожу домой, а дети в пижамах бегут ко мне и обнимают. Вот тогда я чувствую себя особенной».

    Джоли также рассказала, что ей очень трудно жить со своей славой – актриса не любит быть на виду. Расслабиться ей удается только в домашней обстановке вместе с детьми. «Я хотела бы быть откровенной с публикой. Так хочется быть свободной, но не могу», – посетовала Анджелина.

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