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    У світі

    Компанія Mercedes підтвердила випуск гібридного спорткара (відео)

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    Компанія Mercedes підтвердила випуск гібридного спорткара (відео)

    Гібридний Mercedes зможе розігнатися до 100 км/год за неповні 3 секунди

    Про це повідомляє портал Motor1.

    «У Mercedes-AMG підтвердили випуск гібридного конкурента Panamera... Нова модель сімейства отримає індекс GT 73», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє портал, новий спорткар позиціонуватиметься на сходинку вище від 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S.

    Його сукупна потужність 4,0-літрового V8 і електромотора повинна перевищити 800 к.с.

    Гібридний Mercedes AMG GT 73 зможе розігнатися до 100 км/год за неповні 3 секунди.

    Зазначається, що вийшовши на ринок, він зможе скласти конкуренцію 680-сильному Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, який набирає сотню за 3,4 секунди.

    Дату прем’єри Mercedes-AMG GT 73 ще не оголошено.

    Ймовірно, що спортгібрід покажуть вже навесні на автосалоні в Женеві і почнуть продавати в другій половині року.

    Як повідомлялося, у Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд.

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    Нагадаємо, у Туреччині показали перші автомобілі вітчизняного виробництва.

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