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    Фото

    Дочь Добкина ошарашила фото с отцом

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    Дочь Добкина ошарашила фото с отцом
    instagram.com/alladobkina007

    Алла Добкина выглядела не особо радостно

    Дочь бывшего украинского нардепа Михаила Добкина, Алла, опубликовала новое фото с отцом.

    На снимке отец обнимает дочь, стоя возле лестницы дома. Алла предстала в черном брючном костюме, а Михаил - в белой рубашке и черных брюках. 

    Девушка надела шлем и выглядела не очень радостно, показывая большой палец вверх.

    «Спасибо @dobkinmm, за подарок на НГ. Я, правда, по-другому его себе представляла!))», - написала автор поста. 

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    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007

    «Подарок – шлем?)», «Крутой у вас папа», «Зимняя шапка от падения сосулек», «Аххааа..шлем прикольный», «Может этот подарок с намеком, или может к нему какое-то дополнение», «Главное, что любит и помнит!!!», «Михаил Маркович знает что подарить доченьке!», «Какое это счастье подарок от отца. Цените и любите родителей пока они живы», - написали пользователи сети.

    знаменитости фотография
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