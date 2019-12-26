  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)

    • Розсилка
    <p>22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро</p> <div></div> - Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)

    22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро

    Фото: instagram.com/tinakunakey

    Итальянская модель подогревает интерес своего супруга, 53-летнего Венсана Касселя, откровенными образами на расстоянии

    22-летняя Тина Кунаки часто радует поклонников горячими кадрами. В этот раз горячая брюнетка устроила пикантную фотосессию на бразильском пляже. Там модель отдыхает вдали от мужа, знаменитого французского актера. Кунаки надела откровенный черный бюстгальтер и белые нитяные трусики. Она приняла дерзкую позу на пляже. Тина распустила длинные волосы и закинула голову назад, любуясь на бразильское небо.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)
    Фото: instagram.com/tinakunakey

    Подписчики восхитились ее откровенным образом на пляже. Они отметили сексуальный взгляд молодой инстадивы и ее выразительный наряд. «Какая красотка, а глаза как у истинной соблазнительницы», «Шикарный купальник, очень идет контраст белого и черного», «Хищная тигрица, даже без макияжа хороша», – заявили фолловеры.

     Читайте также: Появилась информация о состоянии здоровья госпитализированного принца Филиппа

     

     

    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ