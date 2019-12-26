Тина Кунаки в дерзком купальнике позировала на пляже (фото)



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22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро Фото: instagram.com/tinakunakey

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22-летняя Тина Кунаки часто радует поклонников горячими кадрами. В этот раз горячая брюнетка устроила пикантную фотосессию на бразильском пляже. Там модель отдыхает вдали от мужа, знаменитого французского актера. Кунаки надела откровенный черный бюстгальтер и белые нитяные трусики. Она приняла дерзкую позу на пляже. Тина распустила длинные волосы и закинула голову назад, любуясь на бразильское небо.

Подписчики восхитились ее откровенным образом на пляже. Они отметили сексуальный взгляд молодой инстадивы и ее выразительный наряд. «Какая красотка, а глаза как у истинной соблазнительницы», «Шикарный купальник, очень идет контраст белого и черного», «Хищная тигрица, даже без макияжа хороша», – заявили фолловеры.

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