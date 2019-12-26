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    Шоу-биз

    Еще одно «дитя» российского шоу-бизнеса рвется в Украину

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    Еще одно «дитя» российского шоу-бизнеса рвется в Украину
    Димаш Кудайбергенов

    Димаш, которого опекает Игорь Крутой, намеревается собрать кассу в Украине

    Молодой исполнитель казахстанского происхождения Димаш Кудайбергенов, которого теперь опекают российские продюсеры Сергей Пудовкин и Игорь Крутой,  собирается с гастролями в Украину.

     Афишами концертов Димаша уже пестрят улицы украинской столицы.

    11 марта 2020 года певец планирует дать сольный концерт во Дворце Спорта в Киеве.

    Сегодня продюсером Димаша является российский детяель шоу-бизнеса Сергей Пудовкин. Он продюсировал Витаса, Глеба Матвейчука и Анастасию Макееву. Был директором и промоутером группы «На-На», экс-продюсером певицы Аниты Цой. Теперь Пудовкин, пытаясь прикрыться казахстанских гражданством своего очередного артиста, пытается организовать ему гастроли в Украине.

    Кроме того, в российских СМИ не раз появлялась информация о том, что Димаш вскоре может стать членом семьи композитора Игоря Крутого. В соцсетях исполнителя часто появляются фото с Викторией, дочерью Крутого, которая недавно развелась с мужем.

    Это не все, что связывает Димаш с Крутым. В ноябре 2018-го Димаш осуществил гастроли по России. Он впервые появился на сцене московского Кремлевского дворца с песней «Любовь уставших лебедей» авторства Игоря Крутого.

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    Димаш получает загранпаспорт в Казахстане два года назад
    Димаш получает загранпаспорт в Казахстане два года назад

    А в марте 2019-го Кудайбергенов дал два сольных концерта в столице России – в Государственном Кремлевском дворце. Выступление состоялось при поддержке продюсерского центра Игоря Крутого. Публике казахский исполнитель представил программу «D-Dynasty» («Династия Д»).

    Также новинкой в репертуаре вокалиста стал очередной хит Лары Фабиан «Мадемуазель Хайд» на музыку Игоря Крутого.

    С артистом уже даже успел поработать Алан Бадоев. В 2019 году парень презентовала клип на свой хит «Любовь уставших лебедей», режиссером которого стал украинский режиссер.

    Съемки проходили в Украине и Испании. Постановщик использовал для видео идею существования однокрылых ангелов, которые способны подниматься ввысь только по двое.

    Димаш не первый российский проект, который хочет выступать в Украине. Группа «Воровайки», в репертуарах которой есть песни «Хохлы», «Хоп мусорок», «Шмон» планировала приехать в Украину в феврале 2020 года. 

    После этого в украинском соцсетях поднялась огромная волна возмущения и русская шансон группа приостановила продажу билетов на свои украинские концерты.

     

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