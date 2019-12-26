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    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер похвасталась роскошным подарком для своей дочери</p> <div></div> - Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)

    22-летняя Кайли Дженнер похвасталась роскошным подарком для своей дочери

    instagram.com/kyliejenner

    Звездная наследница теперь является счастливой обладательницей собственной недвижимости

    Автором необычного рождественского презента стала 64-летняя Крис Дженнер. Глава звездной семьи сумела удивить даже собственную дочь. Бизнес-леди приготовила для внучки оригинальный детский дом, который наполнила мебелью, когда-то принадлежащей Кайли.

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    Публикация от Kardashian Clips (@kardashianclips)

    «Я позвонила женщине, которой мы когда-то продали все вещи из твоего детского дома. Я купила ей всю новую мебель, а она согласилась отдать мне старую», - объяснила Крис дочери.

    Кайли едва сдержала слезы умиления. Американская модель призналась, что такой же дом был в ее детстве. Она привела за руку годовалую Сторми и показала ей домик изнутри. Там была детская мебель, игрушки и даже камин, нарисованный на стене. «Сторми, вся эта мебель была когда-то моей, ты представляешь! Бабушка устроила тебе роскошный подарок», - расчувствовалась Кайли.

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    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
    instagram.com/kyliejenner

    Поклонники Дженнер иронично отреагировали на дорогой подарок для ее дочери. Многие с юмором заметили, что в свои взрослые годы не могут похвастаться личной недвижимостью.

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