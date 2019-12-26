Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый особянк (видео)
22-летняя Кайли Дженнер похвасталась роскошным подарком для своей дочери
Звездная наследница теперь является счастливой обладательницей собственной недвижимости
Автором необычного рождественского презента стала 64-летняя Крис Дженнер. Глава звездной семьи сумела удивить даже собственную дочь. Бизнес-леди приготовила для внучки оригинальный детский дом, который наполнила мебелью, когда-то принадлежащей Кайли.
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«Я позвонила женщине, которой мы когда-то продали все вещи из твоего детского дома. Я купила ей всю новую мебель, а она согласилась отдать мне старую», - объяснила Крис дочери.
Кайли едва сдержала слезы умиления. Американская модель призналась, что такой же дом был в ее детстве. Она привела за руку годовалую Сторми и показала ей домик изнутри. Там была детская мебель, игрушки и даже камин, нарисованный на стене. «Сторми, вся эта мебель была когда-то моей, ты представляешь! Бабушка устроила тебе роскошный подарок», - расчувствовалась Кайли.
Поклонники Дженнер иронично отреагировали на дорогой подарок для ее дочери. Многие с юмором заметили, что в свои взрослые годы не могут похвастаться личной недвижимостью.