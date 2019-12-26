Из новых «Звездных войн» вырезали лесбийский поцелуй



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Лесбийский поцелуй не имеет никакого значения для сюжета

Сингапурские фанаты франшизы остались без небольшой сцены

Первая ЛГБТ-сцена в истории «Звездных войн» была беспощадно вырезана из нового фильма в Сингапуре: это объяснили необходимостью менять возрастные ограничения при наличии однополых отношений на экране. В стране действует строгий запрет на сексуальные связи между мужчинами, хотя о тех же связях между женщинами ничего не сказано, а именно с такой щекотливой ситуацией столкнулись прокатчики. В итоге сингапурские фанаты франшизы остались без небольшой сцены, во время которой сливаются в поцелуе два второстепенных женских персонажа.

При этом лесбийский поцелуй не имеет никакого значения для сюжета и заметить его можно только зная, куда именно нужно смотреть, поэтому большинство зрителей в более толерантных странах тоже не уловили внезапный ЛГБТ-позитивный посыл «Звездных войн». Учитывая, что многие фанаты ждали любовной линии между двумя центральными мужскими персонажами обновленной франшизы, таким «подарком» они остались недовольны и раскритиковали Disney за лицемерие.

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