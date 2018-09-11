Трехчасовое шоу с театрализованными номерами: Олег Винник рассказал, чем будет удивлять во Дворце Спорта



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Олег Винник

Главный блондин украинского шоу-бизнеса поделился подробностями подготовки к большому киевскому концерту

После празднования своего юбилея и роскошного отдыха в Доминикане, Олег Винник погрузился с головой в работу.

Ведь совсем немного времени осталось до масштабного концерта во столичном Дворце Спорта.

Кроме того, что поклонники ждут выступления любимого артиста, коллеги по сцене внимательно следят за подготовкой к шоу. Ведь всем интересно, чем будет удивлять Винник многотысячную толпу 7 ноября.

Как удалось узнать Scotch, специально к концерту во Дворце Спорта Олег Винник и его команда готовят высокотехнологичное шоу.

По словам исполнителя, ноябрьский .перфоманс будет абсолютно уникальным и непохожим на все предыдущие выступления Винника. Дворец спорта позволяет артисту и его команде воплотить самые смелые идеи, которые технически невозможно было реализовать на других площадках тура «Ты в курсе» и где-либо повторить в будущем.

Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуаизация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера.

Режиссером-постановщиком концертного шоу выступит Сергей Неклева, более известный под псевдонимом Картына, прославившийся своими ивентами не только в Украине, но и за рубежом. Также стало известно, что концерт будет длится около 3-х часов.

Для того, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно, организаторы предусмотрительно позаботились не только о секторах и фан-зоне, но и о многоуровневом партере.

Места в партере будут расположены на трех разных уровнях, благодаря чему зритель сможет сполна насладиться хорошим обзором. В программе прозвучат бессменные хиты Винника, а также композиции из двух новых альбомов музыканта, которые Олег выпустил в мае текущего года. Не обойдется шоу без сюрпризов и заглавного трека «Ты в курсе», на который певец на днях презентовал новое лирик-видео.