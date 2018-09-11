  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Трехчасовое шоу с театрализованными номерами: Олег Винник рассказал, чем будет удивлять во Дворце Спорта

    • Розсилка
    Олег Винник - Трехчасовое шоу с театрализованными номерами: Олег Винник рассказал, чем будет удивлять во Дворце Спорта
    Олег Винник

    Главный блондин украинского шоу-бизнеса поделился подробностями подготовки к большому киевскому концерту

    После празднования своего юбилея и роскошного отдыха в Доминикане, Олег Винник погрузился с головой в работу.

    Ведь совсем немного времени осталось до масштабного концерта во столичном Дворце Спорта.

    Кроме того, что поклонники ждут выступления любимого артиста, коллеги по сцене внимательно следят за подготовкой к шоу. Ведь всем интересно, чем будет удивлять Винник многотысячную толпу 7 ноября.

    Как удалось узнать Scotch, специально к концерту во Дворце Спорта Олег Винник и его команда готовят  высокотехнологичное шоу.

    По словам исполнителя, ноябрьский .перфоманс будет абсолютно уникальным и непохожим на все предыдущие выступления Винника. Дворец спорта позволяет артисту и его команде воплотить самые смелые идеи, которые технически невозможно было реализовать на других площадках тура «Ты в курсе» и где-либо повторить в будущем.

    Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуаизация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера.

    Режиссером-постановщиком концертного шоу выступит Сергей Неклева, более известный под псевдонимом Картына, прославившийся своими ивентами не только в Украине, но и за рубежом. Также стало известно, что концерт будет длится около 3-х часов.

    Для того, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно, организаторы предусмотрительно позаботились не только о секторах и фан-зоне, но и о многоуровневом партере.

    Места в партере будут расположены на трех разных уровнях, благодаря чему зритель сможет сполна насладиться хорошим обзором. В программе прозвучат бессменные хиты Винника, а также композиции из двух новых альбомов музыканта, которые Олег выпустил в мае текущего года. Не обойдется шоу без сюрпризов и заглавного трека «Ты в курсе», на который певец на днях презентовал новое лирик-видео.

     

    Читайте також
    Украинская музыка Олег Винник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ