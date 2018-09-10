  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Тоня Матвиенко трогательно поздравила Тарабарову с рождением сына

    • Розсилка
    Тоня Матвиенко - Тоня Матвиенко трогательно поздравила Тарабарову с рождением сына
    Тоня Матвиенко

    Коллеги по сцене дружат и поддерживают друг друга

    Как ранее сообщал Scotch, вчера поздно вечером украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила сына в столичном роддоме «Лелека».

    Коллеги по сцене и близкие друзья уже прислали сотни поздравлений новоиспеченной мамочке, не осталась в стороне и известная украинская певица Тоня Матвиенко.

    На своей странице в соцсети, Матвиенко опубликовала снимок на котором Светлана держит на руках младшую дочь Матвиенко и Мирзояна Нину. 

    «Когда-то ты держала наше счастье, теперь имеешь свое! Поздравляем Светлана, здоровья малышу и сил мамочке», - трогательно подписала снимок Тоня.

    Напомним, что о беременности Светланы Тарабаровой стало известно в мае этого года.

    Артистка снялась в фотосессии для глянца и трогательно рассказывала об ощущениях во время беременности.

    «Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...», - рассказывает певица.

    дети звезд Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ