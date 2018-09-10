Тоня Матвиенко трогательно поздравила Тарабарову с рождением сына
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Розсилка
Коллеги по сцене дружат и поддерживают друг друга
Как ранее сообщал Scotch, вчера поздно вечером украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила сына в столичном роддоме «Лелека».
Коллеги по сцене и близкие друзья уже прислали сотни поздравлений новоиспеченной мамочке, не осталась в стороне и известная украинская певица Тоня Матвиенко.
На своей странице в соцсети, Матвиенко опубликовала снимок на котором Светлана держит на руках младшую дочь Матвиенко и Мирзояна Нину.
«Когда-то ты держала наше счастье, теперь имеешь свое! Поздравляем Светлана, здоровья малышу и сил мамочке», - трогательно подписала снимок Тоня.
Напомним, что о беременности Светланы Тарабаровой стало известно в мае этого года.
Артистка снялась в фотосессии для глянца и трогательно рассказывала об ощущениях во время беременности.
«Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...», - рассказывает певица.