Выступление Ивана Дорна вырезали из «Танцев со звездами»
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Третий эфир танцевального проекта закончился скандалом
Вчера во время третьего эфира популярного шоу «Танцы со звездами» состоялась презентация новой композиции скандального украинского артиста Ивана Дорна. Артист вышел на сцену с повязкой на глазах и посвятил песню «Опомнись» телеканалу «1+1».
«Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках», - так начал свое выступление Дорн.
Стоит отметить, что судя по всему, Иван Дорн решил припомнить руководству телеканала «1+1», как журналисты ТСН бегали за Дорном по АЗС и пытались взять интервью. На тот момент, повод был уж очень весомый - Иван Дорн назвал АТО и аннексию Крыма - «ссорой двух братьев».
Спустя год Иван Дорн, видимо, решил отомстить телеканалу за осуждающий репортаж и сделал это весьма оригинально.
Как оказалось, из YouTube-версии «Танцев со звездами» выступление Дорна вырезали. Но, юзеры опубликовали в сети недостающий кусочек шоу.
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