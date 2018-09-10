Выступление Ивана Дорна вырезали из «Танцев со звездами»



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Иван Дорн

Третий эфир танцевального проекта закончился скандалом

Вчера во время третьего эфира популярного шоу «Танцы со звездами» состоялась презентация новой композиции скандального украинского артиста Ивана Дорна. Артист вышел на сцену с повязкой на глазах и посвятил песню «Опомнись» телеканалу «1+1».

«Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках», - так начал свое выступление Дорн.

Стоит отметить, что судя по всему, Иван Дорн решил припомнить руководству телеканала «1+1», как журналисты ТСН бегали за Дорном по АЗС и пытались взять интервью. На тот момент, повод был уж очень весомый - Иван Дорн назвал АТО и аннексию Крыма - «ссорой двух братьев».

Спустя год Иван Дорн, видимо, решил отомстить телеканалу за осуждающий репортаж и сделал это весьма оригинально.

Как оказалось, из YouTube-версии «Танцев со звездами» выступление Дорна вырезали. Но, юзеры опубликовали в сети недостающий кусочек шоу.

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