Стало известно, кто представит Украину на конкурсе «Детское Евровидение-2018»



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Дарина Красновецкая

Украина долго искала средства на участие в «Детском Евровидении - 2018» и все-таки нашла

Как ранее сообщал «Главком», в этом году Украина могла пропустить детский международный песенный конкурс.

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, НОТУ все-таки провел национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе «Евровидение-2018», правда, отборочный этап состоялся online для того, чтобы минимизировать расходы.

А сегодня стали известны результату национального отбора. Победительницей стала 11-летняя девочка из Винницы Дарина Красновецкая с песней Say Love, которую выбрали из 10 участников. Для Дарины это не первый музыкальный конкурс, ранее девочка участвовала в вокальном шоу «Голос Діти» и поразила украинских телезрителей исполнением песни «1944» украинской певицы Джамалы.

Стоит отметить, что в этом году в состав профессионального жюри вошли: Фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя, Александра Кольцова, певец и композитор Laud, певица и победительница международных конкурсов София Куценко, а также народная артистка Украины Мария Бурмака.

Напомним, что Дарина Красновецкая представит Украину на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2018» 25 ноября.