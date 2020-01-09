У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание



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Врачи долгое время не могли понять причину недомогания артиста

Долгое время фанаты Джастина Бибера были уверены, что певец страдает от затяжной депрессии, но новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места. Источники портала TMZ, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщают, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. От такого же недуга страдает Белла Хадид, ее брат и мама.

Диагноз Джастину поставили в прошлом году - врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Сейчас он получает необходимое лечение, а раньше один из не подходящих ему препаратов вызывал акне, которое люди в соцсетях так часто замечали на фото от папарацци. Настроен Бибер оптимистично: недавно он сообщил подписчикам, что после выхода нового альбома и тура собирается завести детей со своей женой Хейли.