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    Шоу-биз

    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание

    • Розсилка
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание

    Врачи долгое время не могли понять причину недомогания артиста

    Долгое время фанаты Джастина Бибера были уверены, что певец страдает от затяжной депрессии, но новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места. Источники портала TMZ, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщают, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. От такого же недуга страдает Белла Хадид, ее брат и мама.

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    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание
    У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание

    Диагноз Джастину поставили в прошлом году - врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Сейчас он получает необходимое лечение, а раньше один из не подходящих ему препаратов вызывал акне, которое люди в соцсетях так часто замечали на фото от папарацци. Настроен Бибер оптимистично: недавно он сообщил подписчикам, что после выхода нового альбома и тура собирается завести детей со своей женой Хейли.

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