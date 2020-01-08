Вышел трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В новом сезоне будет немало неловких моментов и смешных историй о взрослении и чувствах подростков

В трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис

Во втором сезоне популярного молодежного сериала «Половое воспитание» главный герой - стеснительный подросток Отис – вступает в свои первые настоящие отношения, а его эксцентричная мать, сексолог Джин Ф. Милберн становится новым преподавателем в школе Отиса, где будет вести уроки полового воспитания.

Лучший друг Отиса Эрик начинает новый роман, а бывший школьный задира Адам поступает в военную академию. Кроме того, в трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис. Судя по видео, их история также получит продолжение.