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    Шоу-биз

    Вышел трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

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    <p>В новом сезоне будет немало неловких моментов и смешных историй о взрослении и чувствах подростков</p> <div></div> - Вышел трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

    В новом сезоне будет немало неловких моментов и смешных историй о взрослении и чувствах подростков

    В трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис

    Во втором сезоне популярного молодежного сериала «Половое воспитание» главный герой - стеснительный подросток Отис – вступает в свои первые настоящие отношения, а его эксцентричная мать, сексолог Джин Ф. Милберн становится новым преподавателем в школе Отиса, где будет вести уроки полового воспитания.

    Лучший друг Отиса Эрик начинает новый роман, а бывший школьный задира Адам поступает в военную академию. Кроме того, в трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис. Судя по видео, их история также получит продолжение.

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