Вышел трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»
В новом сезоне будет немало неловких моментов и смешных историй о взрослении и чувствах подростков
В трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис
Во втором сезоне популярного молодежного сериала «Половое воспитание» главный герой - стеснительный подросток Отис – вступает в свои первые настоящие отношения, а его эксцентричная мать, сексолог Джин Ф. Милберн становится новым преподавателем в школе Отиса, где будет вести уроки полового воспитания.
Лучший друг Отиса Эрик начинает новый роман, а бывший школьный задира Адам поступает в военную академию. Кроме того, в трейлере появляется и Мэйв, в которую долгое время был влюблен Отис. Судя по видео, их история также получит продолжение.