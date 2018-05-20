Участница нацотбора на «Евровидение-2018» прокомментировала роман с сыном Димы Коляденко
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Розсилка
Певицу Tayanna засветилась в компании Фила Коляденко
После того, как украинская певица ушла из группы «Горячий шоколад» и исчезла с телеэкранов на долгое время, Tayanna предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками.
Однако артистку после концерта «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» заметили в компании сына шоумена Дмитрия Коляденко, участника группы Kadnay Фила, который младше певицы на восемь лет.
Но сама певица отнекивается от этих отношений и отмечает, что ее связывают с Филом исключительно дружеские отношения.
«Очень дружеские, сердечные, душевные», - коротко прокомментировала Tayanna Кате Осадчей из программы «Світське життя». Но неугомонная телеведущая не оставила в покое певицу и тут же спросила, знаком ли сын Tayannа с Филом.
Этот вопрос еще больше смутил артистку.
«Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Что вы делаете со мной? Мой сын - это моя частичка, поэтому все, что чувствую я, чувствует он», - двусмысленно сказала звезда.
Стоит отметить, что фронтмен группы Kadnay не пропускает концертов певицы, а Tayanna была замечена на выступлениях дуэта.
Джерело: ТСН