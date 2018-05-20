Затяжная депрессия Юрченко или прокол организаторов? Стали известны причины отмены концертного тура группы Yurcash

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Юрко Юрченко, лидер группы Yurcash

Лидер популярного украинского коллектива прокомментировал скандал с гастролями

Украинская группа Yurcash и ее лидер Юрко Юрченко огорчили поклонников новостью о том, что запланированный гастрольный пришлось отменить.

По словам Юрченко, причиной отмены стало то, что компания-организатор сняла с себя всю материальную ответственность и заявила, что коллектив не получит ни копейки.

Об этом неприятном инциденте музыкант рассказал на своей странице в соцсети.

«Наша поклонника позвонила в офис организаторов тура и ей ответили.. Цитирую: «Причина отмены тура в том, что Юрий Юрченко находится в затяжной депрессии!», - так начал свой рассказ лидер группы Yurcash.

На протяжении последних четырех месяцев я жил только этим туром. Это была моя мечта с далеких 90-х вернуться в новом статусе с яркой программой, что бы раз и навсегда перекрыть образ "человека-буратино". Мы подготовили программу на 2,5 часа с антрактом. Все работает, как швейцарские часы.

Компания «Альянс-Шатро» предложила выступить не только организаторами тура, но и так называемыми «продюсерами» групп, и соответственно они получили бы больший процент со всех концертов. Но при условии финансирования группы и условии, что они не будут изменять концепцию и творческое направление. Так и договорились. Нам пообещали финансовую поддержку в создании шоу», - отметил Юрко.

Но что-то пошло не так и сотрудники компании неожиданно ушли в отпуск.

«С 1-го по 14-е мая вся компания уехала в творческий отпуск и связи с ними не было. Все вопросы по туру не решались. На последней встрече, за 7 дней до тура, организаторы нам сказали, что было потрачено очень много средств на рекламу самого тура, поэтому, вы можете поехать, но не получите вообще ни копейки за ваше выступление, несмотря на количество людей в зале, а вся финансовая ответственность теперь ложится на нас. Нет вопросов. Лично я готов поехать и бесплатно. Не в первый раз», - отметил музыкант.

Единственное, о чем он попросил организаторов это оплатить работу музыкантов, стилистов, сессионных музыкантов, балета и всех участвует в шоу. Но, компания категорически отказалась это сделать.

После этого, группа Yurcash приняла решение взять всю ответственность за срыв тура на себя.

«От имени группы, я, Юрий Юрченко, прошу прощения, за то, что мы не оправдали ваших ожиданий. За то, что вы поверили в нас, а мы подвели. Все деньги за билеты будут возвращены в кассах, где вы их приобрели. Надеюсь, что версии «забухал», «снял кассу и сбежал в Канаду» и другие после этого поста отпадут автоматически», - резюмировал музыкант.

Но, несмотря на отмену концертов и финансовые вопросы, которые еще необходимо будет утрясти с компанией-организатором, Юрко Юрченко все-таки приготовил для фанатов не большой сюрприз - новый видеоклип на песню «Капитан Дирижабля». Ну а посмотреть его можно уже сейчас!

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