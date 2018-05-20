  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Алан Бадоев показал слёзы и боль Michelle Andrade

    • Розсилка
    Michelle Andrade
    Michelle Andrade

    Певица презентовала чувственный видеоклип

    По словам украинской певицы с боливийскими корнями, в ее новом видеоклип на композицию Musica, найдет свое отражение практически каждая украинская девушка, которая хотя бы раз в жизни переживала расставание с возлюбленным. 

     «В этом видео я  открываю свою душу, чтобы вдохновить  каждую  девушку с похожей историей не разочаровываться в любви,  найти внутри себя силы и  идти дальше с гордо поднятой головой и открытым сердцем», - так прокомментировала идею нового видеоклипа Michelle Andrade.

    В новой видеоработе, созданной Аланом Бадоевым, певица предстает в необычном образе: ее слезы становятся волшебным эликсиром, а знак бесконечной любви -  мистическим символом,  обидчик превращается в  послушную  куклу вуду, а предметы передвигаются силой мысли.

    Читайте также: Певица Светлана Тарабарова призналась, что ждет ребенка



    Читайте також
    Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ