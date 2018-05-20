Алан Бадоев показал слёзы и боль Michelle Andrade

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Michelle Andrade

Певица презентовала чувственный видеоклип

По словам украинской певицы с боливийскими корнями, в ее новом видеоклип на композицию Musica, найдет свое отражение практически каждая украинская девушка, которая хотя бы раз в жизни переживала расставание с возлюбленным.

«В этом видео я открываю свою душу, чтобы вдохновить каждую девушку с похожей историей не разочаровываться в любви, найти внутри себя силы и идти дальше с гордо поднятой головой и открытым сердцем», - так прокомментировала идею нового видеоклипа Michelle Andrade.

В новой видеоработе, созданной Аланом Бадоевым, певица предстает в необычном образе: ее слезы становятся волшебным эликсиром, а знак бесконечной любви - мистическим символом, обидчик превращается в послушную куклу вуду, а предметы передвигаются силой мысли.

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