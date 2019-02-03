Известная телеведущая показала невероятное тело в мокром купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@valeriyakruk

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук поделилась с поклонниками серией пикантных фото

На них она позирует в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Снимки звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, Валерия ошеломила публику подборкой откровенных снимков, на которых изображена практически обнаженной. Фанаты ведущей оценили ее фигуру и отметили, что звезда выглядит сексуально и соблазнительно.

В частности, благодаря упорным занятиям спортом. Подписчики расхвалили формы ведущей, и оставили десятки комплиментов.

«Ох и жарко стало посреди зимы, девушка с супер сексуальной фигуркой, просто пожар», «Это очень смело», «Какие ножки», «Тело огонь!», - писали юзеры.

Валерия Крук, известная как «Кульбаба», родилась 21 февраля 1982 года в Киеве. В детстве Кульбаба любила фотографироваться, петь и слушать музыку. 7 лет занималась бальными танцами

Окончила экономический факультет КМУГА.

С 1998 года в модельном бизнесе, снималась на обложки нескольких популярных мужских журналов участвовала в различных конкурсах красоты.

Джерело: obozrevatel.com