Известная телеведущая показала невероятное тело в мокром купальнике
-
Розсилка
Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук поделилась с поклонниками серией пикантных фото
На них она позирует в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Снимки звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Так, Валерия ошеломила публику подборкой откровенных снимков, на которых изображена практически обнаженной. Фанаты ведущей оценили ее фигуру и отметили, что звезда выглядит сексуально и соблазнительно.
В частности, благодаря упорным занятиям спортом. Подписчики расхвалили формы ведущей, и оставили десятки комплиментов.
«Ох и жарко стало посреди зимы, девушка с супер сексуальной фигуркой, просто пожар», «Это очень смело», «Какие ножки», «Тело огонь!», - писали юзеры.
Валерия Крук, известная как «Кульбаба», родилась 21 февраля 1982 года в Киеве. В детстве Кульбаба любила фотографироваться, петь и слушать музыку. 7 лет занималась бальными танцами
Окончила экономический факультет КМУГА.
С 1998 года в модельном бизнесе, снималась на обложки нескольких популярных мужских журналов участвовала в различных конкурсах красоты.
Джерело: obozrevatel.com