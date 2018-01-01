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    Наталья Могилевская начала писать книгу

    Певица решила поделиться со своими поклонниками рассказами о важном и сокровенном в своей личной жизни
    Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская решила написать книгу. Этому занятию она уже посвятила последние несколько дней и всерьез намерена продолжать, пишет «Главком». «Я решила написать книгу. Благодаря вам и вашим горячим комментариям и многим глубоким и красивым вопросом», - сообщила артистка. Основным
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:24
    • Розсилка
    Наталья Могилевская
    Наталья Могилевская

    Певица решила поделиться со своими поклонниками рассказами о важном и сокровенном в своей личной жизни

    Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская решила написать книгу. Этому занятию она уже посвятила последние несколько дней и всерьез намерена продолжать, пишет «Главком».

    «Я решила написать книгу. Благодаря вам и вашим горячим комментариям и многим глубоким и красивым вопросом», - сообщила артистка.

    Основным критерием отбора того, что попадет на страницы будущего издания, является «полезность» и «откровенность» написанного.

    «Я напишу что-нибудь полезное. Что-нибудь откровенное, что, возможно, ответит на ваши вопросы и сделает нас счастливее. Я люблю жизнь, люблю людей, люблю свои концерты, но так было не всегда...» - говорит певица, которая в прошлом году победила в шоу «Танцы со звездами».

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