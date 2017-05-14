Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Ingret Kostenko

20-летняя участница шоу «Голос країни» и «Танці з зірками» попытается представить Украину на престижном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Ingret Kostenko. 20-летняя жительница Винницы прославилась после успешного выступления в телешоу «Голосу країни». Девушка заняла в этом проекте второе место, уступив победу священнику. По данным «Главкома», после этого

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Ingret Kostenko

20-летняя участница шоу «Голос країни» и «Танці з зірками» попытается представить Украину на престижном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Ingret Kostenko. 20-летняя жительница Винницы прославилась после успешного выступления в телешоу «Голосу країни». Девушка заняла в этом проекте второе место, уступив победу священнику. По данным «Главкома», после этого артистка принимала участие в шоу «Танці з зірками».

Ингрет с 11 лет пишет собственные песни о фантазийном мире. В 10 лет она начала учиться играть на пианино. Строить творческую карьеру девушке активно помогают ее родители.

«У меня уже скопилось достаточно много материала, и сейчас я ищу хорошего аранжировщика. В основном, это меланхоличные песни, которые рождаются, когда мне плохо или грустно. Веселые - мне даются сложнее. Когда ко мне приходит вдохновение, я сразу сажусь за фортепиано и наигрываю. Пишу одновременно и текст, и музыку. К своим песням я мечтаю создать книгу с историями о вымышленных героях и реальных людях, в которых я хотела бы глубже раскрыть суть композиций», - рассказывает певица.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.