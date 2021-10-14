Участник «Танцев со звездами» Макс Леонов попал в аварию (фото)

Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.

На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер

Участник «Танцев со звездами», хореограф Макс Леонов попал в ДТП. Об этом он сообщил 14 октября в Instagram Stories, разместив фото своего поврежденного автомобиля.

На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер.

Фото: maksleonov_official / Instagram

«Ребят, сори за шок-контент среди белого дня. Все живы, все здоровы. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть», – обратился он к подписчикам, записав ролик в салоне авто.

Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.

Напомним, очередной выпуск «Танцев со звездами» не обошелся без сюрпризов для телезрителей. К неизменной тройке судей – Владу Яме, Екатерине Кухар и Максу Чмерковскому – присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Год назад она участвовала в шоу в паре с харизматичным Евгением Жуком.

На звездный балкон вернулась Маша Ефросинина, которая уже составляла компанию Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук в 3 эфире «Танцев со звездами». Она так полюбилась телезрителям, что продюсеры быстро вернули ее в проект.

«Скотч» собрал подборку самых интересных моментов шестого выпуска танцевального шоу.







