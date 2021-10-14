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    Участник «Танцев со звездами» Макс Леонов попал в аварию (фото)

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    Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП. - Участник «Танцев со звездами» Макс Леонов попал в аварию (фото)
    Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.
    фото: maksleonov_official / Instagram

    На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер

    Участник «Танцев со звездами», хореограф Макс Леонов попал в ДТП. Об этом он сообщил 14 октября в Instagram Stories, разместив фото своего поврежденного автомобиля.

    На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер.

    Фото: maksleonov_official / Instagram

    Фото: maksleonov_official / Instagram

    «Ребят, сори за шок-контент среди белого дня. Все живы, все здоровы. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть», – обратился он к подписчикам, записав ролик в салоне авто.

    Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.

    Напомним, очередной выпуск «Танцев со звездами» не обошелся без сюрпризов для телезрителей. К неизменной тройке судей – Владу Яме, Екатерине Кухар и Максу Чмерковскому – присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Год назад она участвовала в шоу в паре с харизматичным Евгением Жуком.

    На звездный балкон вернулась Маша Ефросинина, которая уже составляла компанию Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук в 3 эфире «Танцев со звездами». Она так полюбилась телезрителям, что продюсеры быстро вернули ее в проект.

    «Скотч» собрал подборку самых интересных моментов шестого выпуска танцевального шоу.

    Читайте также: «Танцы со звездами». Лучшие моменты шестого выпуска (видео)




    Теги: ДТП Танцы со звездами Instagram
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    Участник «Танцев со звездами» Макс Леонов попал в аварию (фото)