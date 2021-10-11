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    Кто вылетел из шоу «Танцы со звездами». Неожиданное решение зрителей

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    Завершился шестой эфир шоу&nbsp;&laquo;Танцы со звездами&raquo; - Кто вылетел из шоу «Танцы со звездами». Неожиданное решение зрителей
    Завершился шестой эфир шоу «Танцы со звездами»
    фото: пресс-служба канала «1+1»

    Пара длительное время была кумирами зрителей танцевального шоу

    На канале «1+1» состоялся шестой прямой эфир шоу «Танцы со звездами».

    На этой неделе сразу две пары должны были покинуть проект. Так, в выпуске, который был посвящен кумирам, не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – паре Lida Lee и Алексей Базэла.

    Lida Lee и Алексей Базэла / пресслужба каналу «1+1»
    Lida Lee и Алексей Базэла / пресслужба каналу «1+1»

    Вместе с ними в зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Решить, кто же должен уйти из проекта, доверили судьям. Так, они устроили голосование. За Александру Зарицкую отдали свои голоса Юлия Санина и Екатерина Кухар, а за Ольгу Харлан — Макс Чмерковский и Влад Яма.

    Поскольку голоса разделились поровну, судьи пообщались между собой и решили оставить в проекте и певицу, и фехтовальщицу. Поэтому, шоу покинула только одна пара.

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    Джерело: ТСН

    Теги: Танцы со звездами шоу новости
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    Кто вылетел из шоу «Танцы со звездами». Неожиданное решение зрителей