«Танцы со звездами». Лучшие моменты шестого выпуска (видео)

В шестом эфире борьбу продолжили 10 эффектных пар

Очередной выпуск «Танцев со звездами» не обошелся без сюрпризов для телезрителей. К неизменной тройке судей – Владу Яме, Екатерине Кухар и Максу Чмерковскому – присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Год назад она участвовала в шоу в паре с харизматичным Евгением Жуком.

На звездный балкон вернулась Маша Ефросинина, которая уже составляла компанию Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук в 3 эфире «Танцев со звездами». Она так полюбилась телезрителям, что продюсеры быстро вернули ее в проект.

«Скотч» собрал подборку самых интересных моментов шестого выпуска танцевального шоу.

Эмоциональная связь с Григорием Чапкисом

Украинский актер Константин Войтенко в вечер кумиров посвятил свой танец легенде Григорию Чапкису. Так, звезда признался, что именно хореограф вдохновил прийти его на проект.

«Он так говорил о танце, так страстно, глубоко. Я очень ждал, когда слово дадут ему. В свои 91 у него было столько жажды к жизни. Когда я вспоминаю об этом — у меня появляются силы. Он небольшого роста, я небольшого роста. Он абсолютная легенда, которой гордится вся Украина. У меня реально есть эмоциональная связь с этим человеком», — заявил Войтенко.

Признание в любви

Партнер солистки группы KAZKA Александры Зарицкой признался в романтических чувствах к певице.

«Очень нравится, как девушка. Она не только очень красивая, но и чувственная. С ней действительно чувствую себя мужчиной. Саша — мое сокровище. Я ей помогу победить», — признался Мешков.

Фото: Инстаграм Танцев со звездами

Дедушка и бабушка — настоящие кумиры

Звезда сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай растрогал своим номером с партнершей Анной Карелиной.

Пара станцевала чувственный контемп. Звезда признался, что всю неделю готовился для того, чтобы поразить всех до глубины души своим выступлением. Этот танец важнейший для него, ведь он посвятил его любви, которая длится 51 год — своей бабушке и дедушке. Логай заявил, что сильнее любви он еще не видел.

Также родные люди знаменитости спели во время номера внука песню Сергея Бабкина «Забери».

Сын и внучка Григория Чапкиса зажгли на паркете шоу

Эффектно открыли выпуск сын легендарного судьи шоу Григория Чапкиса — Грег и внучка маэстро Виттория. На паркете талантливые родственники исполнили зрелищный хип-хоп.

В своем фотоблоге Грег прокомментировал свой визит на шоу, где главным судьей был его отец.

«Почти год назад ты сидел здесь рядом со мной и оценивал "Танцы со звездами", и я был так счастлив, что ты горд, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданную тобой династию Чапкисов. Я так скучаю за тобой, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом этапе пути, и я не собираюсь подвести тебя. Я здесь, чтобы заявить о себе!!!» — написал Грег.