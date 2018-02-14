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    Тина Кароль получила трогательную валентинку от своего сына

    Сын певицы считает, что любые девушки отходят на второй план рядом с его матерью
    Звезда украинской сцены Тина Кароль, которая сейчас выступает одним из тренеров шоу «Голос країни» опубликовала сегодня на своей странице в Instagram милое поздравление от своего сына Вениамина. Он выслал ей открытку, на которой было написано «Простите, леди, моя мама – это мой Валентин». Такое сообщение артистка
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка
    Тина Кароль с сыном
    Тина Кароль с сыном

    Сын певицы считает, что любые девушки отходят на второй план рядом с его матерью

    Звезда украинской сцены Тина Кароль, которая сейчас выступает одним из тренеров шоу «Голос країни» опубликовала сегодня на своей странице в Instagram милое поздравление от своего сына Вениамина.

    Он выслал ей открытку, на которой было написано «Простите, леди, моя мама – это мой Валентин».

    Такое сообщение артистка получила от своего сына по скайпу, ведь в связи с гастролями она не может в этот день быть вместе с сыном. Недавно, например, она с аншлагами выступила в Неаполе и Минске. Эти концерты проходят в рамках тура «Интонации».

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