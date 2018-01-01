Ирине Федишин пришлось изменить гастрольный график ради шоу «Голос країни»

В прошлое воскресенье на сцене вокального шоу вышла одна из популярных украинских певиц

В новом сезоне «Голоса країни» решили испытать себя на «вокальную прочность» не только обычные украинцы, но и артисты, песни которых знает вся страна. Испытать себя на сцене популярного проекта решила и Ирина Федишин. В прошлое воскресенье артистка вышла на сцену «Голоса країни» с



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Ирина Федишин

В прошлое воскресенье на сцене вокального шоу вышла одна из популярных украинских певиц

В новом сезоне «Голоса країни» решили испытать себя на «вокальную прочность» не только обычные украинцы, но и артисты, песни которых знает вся страна.

Испытать себя на сцене популярного проекта решила и Ирина Федишин.

В прошлое воскресенье артистка вышла на сцену «Голоса країни» с песней «Малесенькі долоньки» и сумела развернуть к себе всех четверых наставников проекта, выбрав в качестве тренера Джамалу.

После выступления Федишин в сети разгорелась жаркая дискуссия. Многие поклонники проекта отметили, что несмотря на прекрасный вокал, ей не место в этом проекте.

«Зачем превращать проект в площадку для своей рекламы?» - возмутились поклонники шоу.

Но на решение Федишин это никак не повлияло. Певица уже начала готовится к новому этапу проекта со своей звездной наставницей.

«Это ежедневная работа - выбор песни, занятия, вокал, затем встречи с кавер-бендом и тренером, репетиции… Мы сместили гастрольный график, поэтому удается встречаться с Джамалой и проводить репетиции», - отметила Федишин в интервью «КП в Украине».

Также артистка отметила, что иногда стоит выходить из своей зоны комфорта.

«Участие в «Голосе країни» - хороший стимул развиваться, потому что здесь ты в равных условиях со всеми. Для меня это будет большой опыт, так как я никогда не принимала участия ни в одном шоу. Парадокс - много кто слышал об Ирине Федишин, но не все знают, как она выглядит. Теперь все узнают, кто такая Ирина Федишин на самом деле», - рассказала Ирина.