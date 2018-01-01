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    Муж Ирины Федишин рассказал, что подарит ей в День влюбленных

    Популярная певица всегда плучает романтические подарки от супруга
    Супруг популярной украинской певицы Ирины Федишин, которая недавно приняла участие в шоу «Голос країни-8», признался, что готовит для своей возлюбленной романтический подарок на День святого Валентина. «У нас есть теплая традиция: если Ирина выступает на День всех влюбленных, я всегда готовлю для нее лепестки роз, которые падают
    • Сьогодні, 14:01
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    Ирина Федишин с семьей
    Ирина Федишин с семьей

    Популярная певица всегда плучает романтические подарки от супруга

    Супруг популярной украинской певицы Ирины Федишин, которая недавно приняла участие в шоу «Голос країни-8», признался, что готовит для своей возлюбленной романтический подарок на День святого Валентина.

    «У нас есть теплая традиция: если Ирина выступает на День всех влюбленных, я всегда готовлю для нее лепестки роз, которые падают из-под потолка на жену во время выступления. А после окончания тура, мы планируем всей семьей поехать в теплые края, где мы с сыновьями уже поздравим нашу маму на все сто процентов», - рассказывает муж звезды Виталий.

    Кроме того, она сказал, что семья является наибольше ценностью его жизни. Напомним, что Виталий является продюсером Ирины Федишин. Так что когда друзья спрашивают его, как им удается не уставать друг от друга, беспрерывно находясь вместе, он отвечает: «Друзья, если вы любите свою жену и детей, наоборот надо быть постоянно рядом, находить взаимопонимание, ценить и поддерживать друг друга: каждая минута жизни, проведенная вместе – на вес золота».

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    Их знакомство произошло около 11 лет назад на концерте. Вскоре после знакомств они оформили отношения и начали жить вместе.

    «Позже муж предложил стать моим продюсером, а я не была против. И на самом деле настойчивость, упрямство и крепкий тыл Виталика помог нам дойти до того, что мы сейчас имеем. У нас был небольшой стартовый капитал, примерно две тысячи долларов, и что мы только не придумывали в начале карьеры, даже афиши собственноручно расклеивали», - вспоминает Ирина.

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    Джерело: ТСН

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