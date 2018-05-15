Ученые спрогнозировали, кто умрет в 8 сезоне «Игры престолов»

Весь мир с нетерпением ждет продолжение сериала

Одно из любимых развлечений поклонников «Игры престолов» – гадать, кто умрет в очередном сезоне, и в преддверии премьеры сезона финального к этому увлекательному занятию подключились эксперты по вычислительным алгоритмам.

Некий специалист по обработке и анализу данных из Бостона разработал специальный алгоритм, который определил шансы главных героев «Игры престолов» умереть в 8 сезоне.

Алгоритм проанализировал 2 000 мертвых и живых персонажей «Игры престолов», принимая во внимание их пол (оказалось, что женщины в «Игре престолов» умирают реже, чем мужчины), возраст (чем старше герой, тем он уязвимей для карающей руки сценаристов), дом (Таргариены, по статистике, умирают чаще всех) и другие факторы. В итоге список потенциальных жертв возглавила Дейенерис, которая, судя по всему, почти гарантированно до конца «Игры престолов» не доживет.

А полный список выглядит так:

Дейенерис Таргариен – 83,77%

Джейме Ланнистер – 72.91%

Тирион Ланнистер – 70.76%

Бран Старк – 66.02%

Серсея Ланнистер – 60.39%

Джон Сноу – 58.99%

Эурон Грейджой – 54.95%

Санса Старк – 50.28%

Арья Старк – 49.04%

Джендри – 39.87%

Напомним, финальные 6 серий «Игры престолов» выйдут в эфир весной 2019 года.