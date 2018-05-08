Актер «Игры престолов» признан самым сильным человеком мира

Артист уже второй раз принимал участие в соревновании

Звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон завоевал титул самого сильного в мире человека. Информация об этом была опубликована на странице турнира World's Strongest Man 2018 в Facebook. Отмечается, что соревнования проходили в столице Филиппин (Маниле). За звание сильнейшего мужчины участники состязания прошли 16 видов



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Хафтор Юлиус Бьернссон

Артист уже второй раз принимал участие в соревновании

Звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон завоевал титул самого сильного в мире человека. Информация об этом была опубликована на странице турнира World's Strongest Man 2018 в Facebook.

Отмечается, что соревнования проходили в столице Филиппин (Маниле). За звание сильнейшего мужчины участники состязания прошли 16 видов экстремальных силовых упражнений. Два года назад в этом же соревновании он занял вторую строчку. Теперь же завоевал первенство.

Ранее стронгмен Бьернссон также одержал победу на турнире Arnold Strongman Classic. Еще годом ранее на этом турнире ему так же удалось завоевать серебро.

Хафтор Юлиус Бьернссон – исландский актер, который исполнил в «Игре Престолов» героя по прозвищу Скачущая Гора (Григора Клигана).

Джерело: Обозреватель