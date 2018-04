Стала известна дата выхода новой книги «Игры Престолов»

Автор книги обрадовал поклонников в соцсети

Джордж Рэймонд Ричард Мартин лично анонсировал выход новой книги из серии «Игра престолов». Ранее обещанный роман «Пламя и кровь» поступит в продажу уже 20 ноября этого года.

Впрочем, Мартин отмечает, что это произведение будет не романом, а «фантазийной историей», которая расскажет о том, что происходило с династией Таргариен за 300 лет до событий, которые были описаны в книге «Песнь льда и пламени».

