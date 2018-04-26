Стала известна дата выхода новой книги «Игры Престолов»

Автор книги обрадовал поклонников в соцсети

Джордж Рэймонд Ричард Мартин лично анонсировал выход новой книги из серии «Игра престолов». Ранее обещанный роман «Пламя и кровь» поступит в продажу уже 20 ноября этого года. Впрочем, Мартин отмечает, что это произведение будет не романом, а «фантазийной историей», которая расскажет о том, что происходило с



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Автор книги обрадовал поклонников в соцсети

Джордж Рэймонд Ричард Мартин лично анонсировал выход новой книги из серии «Игра престолов». Ранее обещанный роман «Пламя и кровь» поступит в продажу уже 20 ноября этого года.

Впрочем, Мартин отмечает, что это произведение будет не романом, а «фантазийной историей», которая расскажет о том, что происходило с династией Таргариен за 300 лет до событий, которые были описаны в книге «Песнь льда и пламени».

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r — George RR Martin (@GRRMspeaking) 25 апреля 2018 г.

«В этой книге будут описаны все короли Таргариен, от Эйгона I до Эйгона III, а также все их жены, родственники, дети, друзья, враги, путешествия… И, конечно же, будет много драконов. Очень много драконов», – написал Джордж Р. Р. Мартин в соцсети.