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    Стала известна дата выхода новой книги «Игры Престолов»

    Автор книги обрадовал поклонников в соцсети
    Джордж Рэймонд Ричард Мартин лично анонсировал выход новой книги из серии «Игра престолов». Ранее обещанный роман «Пламя и кровь» поступит в продажу уже 20 ноября этого года. Впрочем, Мартин отмечает, что это произведение будет не романом, а «фантазийной историей», которая расскажет о том, что происходило с
    • 26 Квiтня, 14:49
    • Розсилка

    Автор книги обрадовал поклонников в соцсети

    Джордж Рэймонд Ричард Мартин лично анонсировал выход новой книги из серии «Игра престолов». Ранее обещанный роман «Пламя и кровь» поступит в продажу уже 20 ноября этого года.

    Впрочем, Мартин отмечает, что это произведение будет не романом, а «фантазийной историей», которая расскажет о том, что происходило с династией Таргариен за 300 лет до событий, которые были описаны в книге «Песнь льда и пламени».

    «В этой книге будут описаны все короли Таргариен, от Эйгона I до Эйгона III, а также все их жены, родственники, дети, друзья, враги, путешествия… И, конечно же, будет много драконов. Очень много драконов», – написал Джордж Р. Р. Мартин в соцсети.

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