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    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире

    Хафтор Бьернссон наконец-то одержал победу
    Если в сериале «Игра престолов» победители и проигравшие в этой «игре», порой, меняются местами, то один из актеров шоу, наконец, одержал долгожданную победу. Об этом Бьернссон сообщил в своем instagram-профиле, где также поблагодарил за поддержку своих родных, друзей и поклонников. Исландский спортсмен и актер Хафтор
    • Сьогодні, 17:08
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    Хафтор Бьернссон
    Хафтор Бьернссон

    Хафтор Бьернссон наконец-то одержал победу

    Если в сериале «Игра престолов» победители и проигравшие в этой «игре», порой, меняются местами, то один из актеров шоу, наконец, одержал долгожданную победу. Об этом Бьернссон сообщил в своем instagram-профиле, где также поблагодарил за поддержку своих родных, друзей и поклонников.

    Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполнитель роли Григора Клигана, в течение последних трех лет принимал участие в соревновании «World's Strongest Man», в ходе которого на Филиппинах определяется самый сильный мужчина в мире, пишет Harpers Bazaar.

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    И если во время предыдущих соревнований Хафтор занимал второе и третье места, то в этом году стронгмен добился своего, и был признан самым сильным.

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    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире
    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире
    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире
    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире
    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире
    Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире

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