Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным человеком в мире

Хафтор Бьернссон наконец-то одержал победу

Если в сериале «Игра престолов» победители и проигравшие в этой «игре», порой, меняются местами, то один из актеров шоу, наконец, одержал долгожданную победу. Об этом Бьернссон сообщил в своем instagram-профиле, где также поблагодарил за поддержку своих родных, друзей и поклонников. Исландский спортсмен и актер Хафтор



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Хафтор Бьернссон

Хафтор Бьернссон наконец-то одержал победу

Если в сериале «Игра престолов» победители и проигравшие в этой «игре», порой, меняются местами, то один из актеров шоу, наконец, одержал долгожданную победу. Об этом Бьернссон сообщил в своем instagram-профиле, где также поблагодарил за поддержку своих родных, друзей и поклонников.

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполнитель роли Григора Клигана, в течение последних трех лет принимал участие в соревновании «World's Strongest Man», в ходе которого на Филиппинах определяется самый сильный мужчина в мире, пишет Harpers Bazaar.

И если во время предыдущих соревнований Хафтор занимал второе и третье места, то в этом году стронгмен добился своего, и был признан самым сильным.

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