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    Шоу-биз

    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца

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    <p>Эмбер Херд</p> <p>Фото: соцсети</p> - Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца

    Эмбер Херд

    Фото: соцсети

    Актриса отметила, что женщины должны устанавливать свои собственные стандарты и не бояться формировать взгляды на мир

    32-летняя Эмбер Херд стала звездой тайваньской версии журнала Harper’s Bazaar. Актриса снялась для апрельского номера в модных образах.

    Эмбер позировала в мини-парке с экзотическими растениями на территории виллы в Лос-Анджелесе. Она примерила золотое блестящее мини-платье, кожаную юбку и блузку, черное платье с разрезами, брючный костюм, мини-комбинезон и другие наряды.

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    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в эффектной фотосессии для модного глянца

    В интервью Херд вспомнила забавный случай со съемок «Аквамена» с Джейсоном Момоа. В супергеройском фильме актриса сыграла Меру, дочь короля подводного мира и возлюбленную главного героя.

     «Я читала книгу чилийского поэта Пабло Неруду во время съемок в «Аквамене». Джейсон Момоа украл ее у меня, а когда вернул, последние десять страниц были разорваны. Эта была книга о любви», - поделилась Эмбер.

    Звезда рассказала, как относится к неудачам. Она считает, что важно уметь контролировать себя и не впадать в отчаяние. «Я, как и все, сталкиваюсь с неудачами, но учусь не принимать ничего близко к сердцу, не чувствовать этого, не впадать в отчаяние. Страх всегда является худшим оправданием, он позволяет даже не пытаться что-то сделать или изменить», - объяснила Херд.

     

    знаменитости мода и красота актриса
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