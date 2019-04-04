Кит Харрингтон повторил «тропу позора» Серсеи из «Игры престолов»



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Кит Харрингтон

Пародия - часть промо следующего выпуска телешоу, соведущим которого станет Харрингтон

Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», станет ведущим следующего выпуска Saturday Night Live. В качестве промо комик и сценарист телешоу Лесли Джонс записала очень смешную пародию на «тропу позора» Серсеи Ланнистер - это знаменитая сцена из финала пятого сезона, в которой обнаженная героиня проходит по улицам Королевской Гавании, и толпа закидывает ее помоями.

Оригинал:

Пародия:

В оригинальной сцене, как мы помним, сыграла Лена Хиди (у нее был дублер, сыгравшая роль обнаженного тела Серсеи). В пародии Харрингтон предстает в парике, имитирующем отстриженные локоны Серсеии, и телесном костюме. В него бросают пончики.

Джерело: Esquire