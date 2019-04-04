  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кит Харрингтон повторил «тропу позора» Серсеи из «Игры престолов»

    • Розсилка
    Кит Харрингтон - Кит Харрингтон повторил «тропу позора» Серсеи из «Игры престолов»
    Кит Харрингтон

    Пародия - часть промо следующего выпуска телешоу, соведущим которого станет Харрингтон

    Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», станет ведущим следующего выпуска Saturday Night Live. В качестве промо комик и сценарист телешоу Лесли Джонс записала очень смешную пародию на «тропу позора» Серсеи Ланнистер - это знаменитая сцена из финала пятого сезона, в которой обнаженная героиня проходит по улицам Королевской Гавании, и толпа закидывает ее помоями.

    Оригинал:

    Пародия:

    В оригинальной сцене, как мы помним, сыграла Лена Хиди (у нее был дублер, сыгравшая роль обнаженного тела Серсеи). В пародии Харрингтон предстает в парике, имитирующем отстриженные локоны Серсеии, и телесном костюме. В него бросают пончики.

     

    Джерело: Esquire

    знаменитости Игра престолов шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ